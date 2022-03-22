Санкт-Петербург, 22 марта, 2022, 12:57 — ИА Регнум. В коронавирусных стационарах Ленинградской области девять человек с COVID-19 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Об этом 22 марта ИА REGNUM сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению Ленобласти.

Дарья Драй ИА REGNUM Коронавирусный стационар

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Всего в регионе развернуто 830 ковидных коек, из них 353 койки свободны. Лечение при круглосуточном наблюдении получают 477 пациентов. Девять из них подключены к аппаратам ИВЛ.

«За сутки в стационары были госпитализированы 40 человек с ковидом и внебольничной пневмонией» , — уточнили в комздраве.

По данным ведомства, за минувшие сутки в Ленобласти было выявлено 239 новых инфицированных коронавирусом (-20 к показателю предыдущего дня). Большинство из них — жители крупных населенных пунктов, таких как Выборг (23), Сланцы (17), Рощино (15), Гатчина (12), Тихвин (10).

Всего с начала пандемии в Ленобласти коронавирусом заразились 179 707 человек. Из них 173 761 человек выздоровел, в том числе 92 — за минувший понедельник, 21 марта. Умерло 3422 заболевших COVID-19, в том числе три летальных исхода зарегистрировано 21 марта.