Россия потеряла из-за западных санкций 78 самолётов
Москва, 22 марта, 2022, 12:38 — ИА Регнум. Российские авиакомпании потеряли 78 самолётов из-за введённых странами Запада санкций. Об этом 22 марта сообщил глава Минтранса Виталий Савельев.
АО «БТС-МОСТ»
Министр транспорт РФ Виталий Савельев
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Министр рассказал, что в общей сложности перевозчики лишились 78 из 1367 лайнеров. Потерянные воздушные суда были арестованы за рубежом.
Савельев рассказал, что уже 800 самолётов переведены в российский реестр.