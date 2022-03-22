Москва, 22 марта, 2022, 12:38 — ИА Регнум. Российские авиакомпании потеряли 78 самолётов из-за введённых странами Запада санкций. Об этом 22 марта сообщил глава Минтранса Виталий Савельев.

АО «БТС-МОСТ» Министр транспорт РФ Виталий Савельев

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Министр рассказал, что в общей сложности перевозчики лишились 78 из 1367 лайнеров. Потерянные воздушные суда были арестованы за рубежом.

Савельев рассказал, что уже 800 самолётов переведены в российский реестр.