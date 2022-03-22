Москва, 22 марта, 2022, 13:01 — ИА Регнум. Россия лишилась 78 самолётов из-за санкций, эти воздушные суда попали под арест за рубежом. Об этом министр транспорта РФ Виталий Савельев заявил 22 марта на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Полегенько ИА REGNUM Аэрофлот

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По его словам, страна окончательно «потеряла» 78 самолётов, всего их было 1367 у 111 авиакомпаний. Отечественные перевозчики перевели в российский реестр около 800 самолётов.

«Мы потеряли 78 машин, они были арестованы при полётах», — сказал Савельев.

Глава Минтранса также сообщил, что в связи с изменившейся ситуацией транспортная стратегия РФ может измениться в некоторых пунктах, но в целом останется жизнеспособной.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ряд стран ввели запрет на новые поставки, техобслуживание и страхование всех российских самолётов. Такое решение связано с ограничениями со стороны Запада в отношении России, которая с 24 февраля проводит на Украине специальную военную операцию. На фоне ограничений российские самолеты в Европе стали задерживать под предлогом дополнительной проверки документов.

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