Небензя объяснил, почему Россию не лишить членства в Совбезе ООН
Москва, 22 марта, 2022, 12:21 — ИА Регнум. Россию нельзя лишить членства в Совете Безопасности ООН, заявил 22 марта постпред РФ при организации Василий Небензя в эфире телеканала «Россия 24».
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Василий Небензя
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"Это невозможно по Уставу ООН», — ответил Небензя на вопрос о возможности лишения России членства в СБ ООН.
Ранее представитель МИД России Мария Захарова назвала идею о лишении членства России в Совбезе маргинальной, а данный сценарий — заведомо неосуществимым.