Москва, 22 марта, 2022, 12:14 — ИА Регнум. Российская Федерация и США не смогут вернуться к прежним отношениям, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Mgimo.ru Сергей Рябков

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По его словам, возврата к прошлому в отношениях с США и другими западными странами уже не сможет произойти.

Как сообщало ИА REGNUM, Сергей Рябков призвал США остановить эскалацию и отметил, что санкционная политика Запада не изменит решимость России в ходе специальной военной операции на Украине.