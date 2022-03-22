Вашингтон, 22 марта, 2022, 11:52 — ИА Регнум. Позиция Индии в отношении реакции Запада на начало Россией спецоперации на Украине «несколько шаткая». Об этом президент США Джо Байден заявил в ходе выступления на совещании с представителями национального бизнеса, передаёт газета The Indian Express.

Иван Шилов ИА REGNUM Индия

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Глава Белого дома подчеркнул, что в то время как участники четырёхстороннего диалога по безопасности (Quad), такие как Япония и Австралия, решительно отреагировали на действия России, Индия была «несколько неуверенной» по некоторым вопросам.

«Мы выступили единым фронтом в НАТО и в Тихоокеанском регионе», — отметил американский лидер, посетовав при этом на шаткую позицию Индии.

Байден заверил, что Североатлантический альянс «никогда не был сильнее или более сплоченным за всю свою историю, чем сегодня».

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Напомним, с начала Россией военной спецоперации по защите Донбасса Индия выразила глубокую озабоченность в связи с ухудшением гуманитарной ситуации на Украине. Нью-Дели также неоднократно обращался ко всем заинтересованным сторонам с просьбой разрешить разногласия путём диалога, но воздерживался от осуждения действий России на Украину в Совете Безопасности Организации Объединённых Наций.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава индийского правительства Нарендра Моди заявил, что Индия сохранит свои связи с Россией, так как придерживается нейтральной позиции по российской специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины.

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