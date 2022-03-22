Москва, 22 марта, 2022, 11:37 — ИА Регнум. В Западно-Тихоокеанском регионе может появиться новый штамм коронавируса. Об этом 22 марта сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Council of the Federation of the Federal Assembly of the Russian Federation Анна Попова

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Она рассказала, что в общей структуре заболеваемости ковидом в мире наибольшая доля новых случаев приходится на Западно-Тихоокеанский регион. Там увеличение числа новых заражений за неделю составило 30%.

«Эксперты предполагают возможность появления нового штамма коронавируса в Западно-Тихоокеанском регионе», — сказала Попова в ходе совещания.