Луганск, 22 марта, 2022, 11:31 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины совершили обстрел двух населённых пунктов Луганской Народной Республики. Об этом 22 марта сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Dmitry A. Mottl РСЗО «Ураган»

Следите за развитием событий в трансляции: ««Во славу России!»: военная спецоперация на Украине — трансляция»

В представительстве рассказали, что огонь был открыт с территории населённого пункта Орехово, находящегося под контролем украинских боевиков. В 3:30 с использованием системы залпового огня БМ-27 «Ураган» был обстрелян посёлок Брянка — выпущен один снаряд.

В 10:30 из артиллерийского орудия было выпущено два снаряда калибром 122 мм по населённому пункту Донецкий.