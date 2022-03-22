Тбилиси, 22 марта, 2022, 11:31 — ИА Регнум. В Грузии с 28 марта будут отменены почти все карантинные меры. Об этом заявил на брифинге начальник оперштаба координационного совета Георгий Гибрадзе.

Цитата из к/ф «Рай». реж Андрей Кончаловский. 2016. Россия, Германия Надежда на свободу

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Он сообщил, что из всех действующих ограничений останется только требование носить маски.

«Отменяется ограничение на количество посетителей в объектах общественного питания, а также на спортивных, творческих и иных мероприятиях. Работники, работающие в дистанционном режиме, вернутся на свои рабочие места», — сказал Гибрадзе.

Глава оперштаба отметил, что также отменяется обязательный режим самоизоляции и ПЦР-тестирование для тех, кто прибывает из-за границы. В то же время программа поощрения пожилых граждан за вакцинацию от COVID-19 будет продолжаться.

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии за последние сутки выявили 1053 случая заражения коронавирусом. Выздоровевшими врачи признали за это же время 20 367 человек, скончались семеро носителей SARS-CoV-2.