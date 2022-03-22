Шри-Джаяварденепура-Котте, 22 марта, 2022, 11:25 — ИА Регнум. На охрану топливных станций Шри-Ланки выведены военнослужащие, сообщает Channel News Asia.

Indi Samarajiva Полицейский. Шри-Ланка

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По информации СМИ, такая необходимость возникла из-за потасовок, начавшихся в результате дефицита топлива. В частности, в одном из конфликтов водитель убил мотоциклиста. Ещё три человека скончались из-за того, что долго стояли за топливом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Японии подсчитывают возможные потери из-за отказа от поставок российского СПГ.