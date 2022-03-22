Новосибирск, 22 марта, 2022, 11:25 — ИА Регнум. Из Новосибирской области сегодня, 22 марта, отправлен гуманитарный груз для жителей Луганской и Донецкой Народных Республик. Всего было собрано около 20 тонн продовольственных товаров, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве.

Правительство Новосибирской области Погрузка гуманитарной помощи

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«Это более 15 наименований: детское питание, продуктовые наборы, средства личной гигиены и другое, — уточнил заместитель министра промышленности, торговли и развития предпринимательства области Максим Останин. — В акции по сбору приняло участие 15 предприятий региона».

Погрузку осуществляли сотрудники Сибирского спасательного центра МЧС России.