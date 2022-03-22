Саратов, 22 марта, 2022, 11:23 — ИА Регнум. В Саратовской области за сутки с COVID-19 госпитализировали 145 пациентов, выписали 1540 человек. Об этом 22 марта сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего на сегодняшний день выздоровели 222 655 ковид-пациентов, подтверждено 236 082 случая заражения коронавирусом, в том числе 570 — за сутки. Среди общего количества заболевших за прошлый день 98 человек — несовершеннолетние.

На стационарном лечении находится 1121 пациент, на амбулаторном — 7627.

За время пандемии в Саратовской области от COVID-19 скончались 5,8 тыс. человек, из них пятеро — за сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области за время пандемии на коронавирусную инфекцию обследовали 3 455 839 человек.

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