Брянск, 22 марта, 2022, 11:15 — ИА Регнум. Модернизацию автоматизированного комплекса по убою и глубокой переработке крупного рогатого скота (КРС) в Брянской области начал агропромышленный холдинг «Мираторг», являющийся ведущим оператором мясного рынка. Об этом 22 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

webandi Мясо

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкционное давление на Россию и ответ Западу – трансляция»

Уточняется, что заводом будет увеличена мощность линий упаковки и стикеровки, также указывается, что модернизация связана с наращиванием объёмов производства высококачественной говядины и позволит увеличить пропускную способность участков на 50 тонн в сутки на стадии упаковки в вакуум и на 80 — на стикеровке.

Помимо того, отмечается что модернизация комплекса пройдёт поэтапно и на начальной стадии в обновление оборудования компания инвестировала 176 млн рублей.

При этом добавляется, что завод сертифицирован в соответствии с международными стандартами качества пищевой безопасности — НАССР, ISO, и имеет сертификат Халяль. Предприятие аттестовано для поставок на зарубежные рынки, а также регулярно проходит аудиты со стороны контролирующих органов как российских, так и зарубежных торговых сетей, действующих и потенциальных потребителей мясопродукции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Башкирии Радий Хабировпоручил оказать гуманитарную помощь Донецкой Народной Республике строительными материалами