Москва, 22 марта, 2022, 10:59 — ИА Регнум. Первый маркетплейс российского софта планируется запустить в мае. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 марта, об этом сообщил глава Минцифры Максут Шадаев.

Digital.gov.ru Максут Шадаев

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"Понятно, что мы уже сформулировали инициативу о создании российских маркетплейсов. Понятно, что мы его можем создать под андроид. Работа эта начата», — сказал Шадаев в ходе расширенного заседания комитета Госдумы по информполитике.

Для IOS в силу более закрытой архитектуры вопросы остаются.

«Но мы с Apple на связи», — добавил министр.