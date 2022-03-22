Москва, 22 марта, 2022, 10:58 — ИА Регнум. Первые субсидируемые из федерального бюджеты рейсы отправятся по Северному морскому пути уже во втором полугодии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Минвостокразвития.

Иван Шилов ИА REGNUM Северный морской путь

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Ведомство установит графики, утвердит маршруты транспортировки грузов из северных в дальневосточные порты и обратно, проведёт отбор компаний-перевозчиков. В планах осуществить в этом году минимум два полных кругорейса по субсидируемым тарифам.

«Запуск регулярной каботажной линии по Севморпути позволит не только нарастить объем перевозок по этому маршруту, но и обеспечить надежность, эффективность и регулярность поставок в рамках северного завоза. Эта задача является приоритетной для новой регулярной линии», — пояснил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Как сообщало ИА REGNUM, в условиях антироссийских санкций Россия продолжит активное развитие Северного морского пути. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о субсидировании из федерального бюджета льготных тарифов на перевозку грузов по СМП.