Сеул, 22 марта, 2022, 10:57 — ИА Регнум. В Южной Корее начнут использовать пероральный препарат «Lagevrio» (молнупиравир) с текущей недели. Об этом сообщило Yonhap News со ссылкой на заявление министра внутренних дел Чон Хэ Чхоль.

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Данное заявление он сделал 21 марта в ходе совещания по мерам реагирования на пандемию коронавируса.

По его словам, введение препарата, производимого американской фармацевтической компанией MSD, происходит на фоне растущего спроса на пероральное лекарство от COVID-19.

В минувшие выходные Управление по вопросам безопасности пищевых продуктов и лекарственных средств Южной Кореи заявило, что тщательно рассматривает вопрос о назначении «Lagevrio» пациентам из группы риска с симптомами от легкой до умеренной степени тяжести, которые не могут принимать «Paxlovid» или «Remdesivir» для лечения коронавируса.

Министр подчеркнул, что в настоящее время правительство Южной Кореи добивается скорейшей закупки дополнительных пероральных лекарств от COVID-19.

Чон Хэ Чхоль отметил, что число ежедневных заражений в стране снижается в течение четырех дней после достижения рекордного максимума на прошлой неделе. Он добавил, что уровень занятости больничных коек для тяжелобольных пациентов с COVID-19 составляет 69%, в то время как уровень смертности остается на уровне 0,1% в течение пяти недель подряд.

«Число пациентов в критическом состоянии и смертей растет, но совокупный уровень смертности остается на уровне 0,15%, что составляет менее одной четверти показателей, наблюдаемых в США, Великобритании и Франции, где пики инфекции уже прошли», —сказал министр.