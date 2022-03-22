Санкт-Петербург, 22 марта, 2022, 10:56 — ИА Регнум. Правительство Санкт-Петербурга представило новые меры, направленные на поддержание работы бизнеса и предприятий города в изменившейся экономической ситуации. Об этом 22 марта сообщили в рамках заседания городского правительства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Здание Смольного

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В частности, в Петербурге развиваются программы льготного кредитования. На федеральном уровне действуют четыре программы, которые дают возможность бизнесу получить оборотные кредиты сроком до года, а также не инвестиционные кредиты, сроком до трёх лет.

«Программа оборотного кредитования позволит предприятиям получить льготный кредит либо рефинансировать ранее полученный по ставке не выше 15% годовых. Средним предприятиями не выше — 13,5%», — отметил председатель комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга Валерий Москаленко.

Ряд мер направлен на поддержку малых и средних предприятий. Они смогут получить кредитные каникулы до 30 сентября 2022 года с сохранением прежних ставок и без ухудшения кредитных историй. Компенсация комиссии банков таким организациям за использование Системы быстрых платежей продлена до июля текущего года.

Кроме этого Смольный вводит мораторий на возбуждение дел о банкротстве юридических и физических лиц. Для предпринимателей и предприятий на один год переносится процедура обязательной маркировки товара.

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Напомним, власти Санкт-Петербурга до конца 2022 год отменяют все проверки бизнеса, которые были запланированы городскими контролирующими службами, за исключением связанных с обеспечением безопасности.