Пекин, 22 марта, 2022, 10:44 — ИА Регнум. В ответ на американские санкции в отношении китайский чиновников Китай примет контрмеры, сообщили 22 марта в МИД КНР.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

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В министерстве предупредили о принятии контрмер в случае введения США санкций в отношении китайских чиновников. В Китае назвали Вашингтон «главным нарушителем прав человека в мире».

Как сообщало ИА REGNUM, планы США по созданию термоядерного реактора могут рухнуть из-за антироссийских санкций.