Брянск, 22 марта, 2022, 10:43 — ИА Регнум. В Брянской области за истекшие сутки выписаны после выздоровления 954 ковид-пациента, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 22 марта в региональном оперативном штабе. Госпитализирован 31 человек.

(сс) Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Денис Гришкин Анализ на коронавирус

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С начала пандемии в Брянской области выявлено 155 440 носителей инфекции. Лаборатории проверили 1 648 429 тестов. Завершил лечение выздоровлением 147 251 житель.

Осложнения, вызванные коронавирусом, стали причиной смерти 3697 пациентов, в том числе девять летальных исходов зарегистрировано за последние сутки.