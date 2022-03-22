Нижний Новгород, 22 марта, 2022, 10:31 — ИА Регнум. В условиях санкционного давления регионам Приволжского федерального округа выделено свыше 1,4 млрд рублей на обучение работников промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения. Это следует из распоряжения председателя российского правительства Михаила Мишустина о распределении средств, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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Дополнительные средства выделяются из федерального резервного фонда на реализацию «региональных программ по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения». Всего распределено между регионами России 7 373 025 тыс. рублей, в том числе в Поволжье направят 1 447 118,4 тыс. рублей.

Максимальную сумму среди регионов ПФО получит на данные цели Татария: в республику направят 201 726 тыс. рублей. Также значительную федеральную поддержку получат Башкирия (188 926,4 тыс. рублей), Нижегородская область (169 815,5 тыс. рублей), Самарская область (165 922,6 тыс. рублей).

Меньше всего средств выделяется Мордовии и Марий Эл — соответственно 41 819,8 тыс. рублей и 31 556,5 тыс. рублей.

Что касается других регионов Поволжья, то распределение следующее: Пермский край получит 119 737,9 тыс. рублей, Саратовская область — 116 080,9 тыс. рублей, Оренбургская область — 92 369,3 тыс. рублей, Удмуртия — 76 325,6 тыс. рублей, Пензенская область — 64 292,8 тыс. рублей, Кировская область — 61 520,5 тыс. рублей, Ульяновская область — 59 338,1 тыс. рублей, Чувашия — 57 686,5 тыс. рублей.

В федеральном правительстве отмечают, что благодаря данной государственной поддержке 125 тыс. сотрудников промышленных предприятий, находящиеся под риском увольнения, смогут пройти профессиональное обучение или получить дополнительное образование.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство России также выделило из резервного фонда почти 25,7 млрд рублей на дополнительные мероприятия по снижению напряжённости на рынке труда. То есть средства направляются в регионы на создание временных рабочих мест и организацию оплачиваемых общественных работ. В регионы Поволжья на данные цели предусмотрено почти 5 млрд рублей.