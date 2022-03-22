Вашингтон, 22 марта, 2022, 10:26 — ИА Регнум. Введённые Соединёнными Штатами санкции против России могут разрушить планы по созданию термоядерного реактора. Об этом сообщает портал Axios.

IAEA Imagebank Макет термоядерного реактора

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По информации СМИ, антироссийские санкции Вашингтона могут разрушить санкции по созданию США термоядерного реактора.

Как сообщало ИА REGNUM, нефтегазовая зависимость стран Евросоюза от России может стать главной темой визита американского президента Джо Байдена в Европу. В планах Байдена посетить Брюссель и Варшаву.