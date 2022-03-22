Сеул, 22 марта, 2022, 10:21 — ИА Регнум. Глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин пообещал выполнять свои обязанности в качестве главнокомандующего до истечения срока президентских полномочий. Об этом глава государства сообщил 22 марта в ходе заседания правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин

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Южнокорейский лидер, срок полномочий которого истекает 9 мая, заявил, что его «последняя миссия» состоит в том, чтобы «выполнять обязанности главы государства и главнокомандующего вооружёнными силами, возложенные на него Конституцией».

Он также назвал ситуацию с безопасностью на Корейском полуострове «серьёзной».

»Нам нужно быть более бдительными во время смены власти и приложить все усилия для стабильного управления ситуацией на Корейском полуострове», — подчеркнул глава государства.

Коснувшись эпидемической ситуации в стране, Мун Чжэ Ин отметил, что число тяжелобольных пациентов и смертность от коронавируса будут расти.

Президент призвал правительство приложить все усилия, чтобы свести к минимуму смертность от COVID-19 и стабилизировать систему оказания медицинской помощи.