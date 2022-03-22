Москва, 22 марта, 2022, 09:43 — ИА Регнум. США необходимо остановить эскалацию санкционного давления в отношении России, заявил 22 марта заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Mid.ru Сергей Рябков

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По его словам, в настоящее время отношения между Российской Федерацией и Соединёнными Штатами оказались на грани разрыва.

При этом Россия адаптируется к американским санкциям, а давление не окажет никакого влияния на решимость нашей страны в ходе специальной военной операции по защите Донбасса, отметил Рябков.