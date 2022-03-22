Вашингтон, 22 марта, 2022, 09:42 — ИА Регнум. Отказ стран Евросоюза от российских энергоносителей на фоне ситуации вокруг Украины станет одной из главных тем переговоров президента США Джо Байдена в Брюсселе и Варшаве. Об этом 21 марта сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

Gage Skidmore Джо Байден

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По информации последних, в поездке в ЕС американского лидера будет сопровождать старший советник Госдепартамента США по энергетической безопасности Эймос Хокстин. При этом последний также будет принимать участие в указанных переговорах.

В то же время, как считает издание, «Байден не сможет помочь Европе избавиться от российского газа», так как президент США «сталкивается с большими ограничениями в том, что он сможет пообещать во время своего визита на континент на этой неделе».

Также поясняется, что в настоящее время американские компании уже максимально возможно быстро экспортируют за рубеж сжиженный природный газ (СПГ) и «новых мощностей в ближайшие два года появится немного».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик объяснил, по какой причине республика не ввела санкции против России.