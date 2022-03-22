Москва, 22 марта, 2022, 09:38 — ИА Регнум. Российская Федерация сможет адаптироваться к санкциям со стороны США, заявил 22 марта замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

Mid.ru Сергей Рябков

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Он призвал Соединённые Штаты остановить эскалацию, отметив, что сейчас отношения между двумя странами находятся на грани разрыва. По его словам, санкционная политика не окажет никакого влияния на решимость России в ходе спецоперации по защите Донбасса.

При этом Россия, уверен Рябков, адаптируется к американским санкциям.