Сараево, 22 марта, 2022, 09:33 — ИА Регнум. Член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик объяснил, по какой причине Босния и Герцеговина не ввела санкции против России.

Medija centar Beograd Милорад Додик

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«Босния не ввела санкции к России, для этого не существует соответствующего решения. Его нет ни в Президиуме Боснии и Герцеговины, ни в парламенте, ни в каком-либо другом органе на уровне всей страны. Без одобрения со стороны Республики Сербской любое решение Сараево не имеет никакого веса», — сказал Додик.

Он отметил, что одно ясно точно — БиГ не ввела и не будет вводить ограничений против России.