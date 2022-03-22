Москва, 22 марта, 2022, 09:26 — ИА Регнум. Розничная группа компаний ПАО «Детский мир» зафиксировала стоимость ряда товаров на уровне января 2022 года. Об этом 22 марта сообщили в ФАС.

Дарья Антонова ИА REGNUM Детский мир

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкционное давление на Россию и ответ Западу – трансляция»

Решение принято после совещаний с представителями антимонопольной службы. По их результатам «Детский мир» проинформировал ФАС России о том, что на три месяца фиксирует цены на отдельные позиции товаров в категориях «одежда» и «обувь» на уровне января 2022 года, говорится в информации.

Как сообщало ИА REGNUM, производитель экипировки для плавания Speedo разорвал спонсорский контракт с пловцом Евгением Рыловым после участия спортсмена в митинге-концерте в честь воссоединения Крыма с Россией.