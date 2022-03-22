Сараево, 22 марта, 2022, 09:16 — ИА Регнум. Босния и Герцеговина не намерена вводить санкции против России и закрывать небо для ее самолетов, заявил член Президиума этой страны Милорад Додик.

Босния и Герцеговина

«Босния не ввела санкции, для этого не существует соответствующего решения… Его нет ни в Президиуме Боснии и Герцеговины, ни в парламенте, ни в каком-либо другом органе на уровне всей страны. Без одобрения со стороны Республики Сербской (РС) любое решение Сараево не имеет никакого веса», — сказал он в интервью «Известиям».

Как сообщало ИА REGNUM, Босния и Герцеговина и Сербия — единственные страны на Балканах, которые еще не вступили в НАТО.

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