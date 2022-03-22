Москва, 22 марта, 2022, 09:16 — ИА Регнум. Российские авиакомпании опасаются, что Евросоюз, по примеру запретивших любое обслуживание самолетов Boeing компаний из РФ властей США, введет такие же ограничения на самолеты Airbus. Об этом 22 марта сообщает «Коммерсант».

Pxhere.com Airbus

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Уточняется, что при этом полеты в другие страны могут продолжить самолеты SSJ, однако «Суперджеты» могут быть изъяты у авиакомпаний из РФ, решивших не возвращать самолеты иностранным собственникам после 28 марта.

Также указывается, что, по данным издания, в связи с этим авиакомпания Red Wings намерена вернуть все свои восемь Airbus.

Отметим, 18 марта американский минторг опубликовал список из 99 самолетов Boeing, который эксплуатируются в России и запретил их заправку, а также предоставление запчастей и услуг. При этом, по информации Росавиации, в пяти наиболее крупных российских авиакомпаний используется свыше 490 самолетов Airbus, Boeing и Embraer.