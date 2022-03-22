Астана, 22 марта, 2022, 09:14 — ИА Регнум. В Казахстане за сутки выявили 36 случаев заражения коронавирусом. Об этом 22 марта сообщает пресс-служба минздрава республики.

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За время пандемии в республике выявили 1 304 931 носителя SARS-CoV-2, из которых признали выздоровевшими 1 285 809 человек, в том числе 264 — за последние сутки. Под наблюдением медиков находятся 6510 носителей коронавируса, в том числе в стационарах размещены 610 человек.

Всего в стране зафиксировали 13 655 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19. За прошедшие сутки выявили один такой случай.

Днём ранее в минздраве Казахстана сообщили о 28 выявленных заражениях коронавирусом за сутки. Выздоровевшими медики признали 386 человек. Смертей среди пациентов с диагнозом COVID-19 зафиксировано не было.