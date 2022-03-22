Монреаль, Канада, 22 марта, 2022, 09:07 — ИА Регнум. «Бостон Брюинз» одержал победу над «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:2.

Santeri Viinamäki Хоккей

В составе «Бостона» дубль оформил нападающий Брэд Маршан, ещё одну шайбу забросил защитник Коннор Клифтон.

В составе «Монреаля» точными бросками отметились Дэвид Савар и Йоэль Армиа. Российский защитник Александр Романов отдал одну результативную передачу.

На сегодняшний день «Бостон» занимает седьмое место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды 83 очка. «Монреаль» идёт на 16-м месте в Восточной конференции с 44 очками.

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