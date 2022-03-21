Роли, США, , 09:19 — REGNUM «Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Каролина Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 2:0.

Логотип хоккейного клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» (сс) V Manninen

Российский вратарь «Рейнджерс» Александр Георгиев сыграл «на ноль», отразив все 44 броска по своим воротам. В составе команды шайбы забросили форварды Крис Крайдер и Фрэнк Ватрано.

На сегодняшний день «Рейнджерс» занимают третье место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды 85 очков. «Каролина» идёт на втором месте в Восточной конференции с 88 очками.

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