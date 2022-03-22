Москва, 22 марта, 2022, 08:58 — ИА Регнум. Себестоимость производства в отечественной пищевой промышленности сейчас растёт, но принимаемые меры помогут стабилизировать ситуацию с ценами. Об этом говорится в сообщении Министерства сельского хозяйства России.

Управление по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям Алтайское сливочное масло

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В министерстве отметили, что на рост себестоимости в пищевой и перерабатывающей промышленности влияет удорожание упаковки, ингредиентов, электроэнергии и других составляющих.

Издержки предприятий в значительной степени зависят от валютных колебаний, цен на импортное сырьё, перестройки логистических маршрутов. Проблемы в сфере логистики сейчас решаются через оперативное изменение каналов поставок или переориентацию на других поставщиков.

Отмечается, что Минсельхоз предложил на время обнулить ввозные пошлины на ряд ингредиентов для производства шоколада и детского питания. Эта инициатива направлена в Минэкономразвития. Кроме того, до конца августа запрещён экспорт сахара, а на его импорт предусмотрена тарифная льгота.

«Применяемые меры будут способствовать стабилизации ценовой ситуации на внутреннем рынке», — заключили в Минсельхозе.

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