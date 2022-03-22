Токио, 22 марта, 2022, 08:20 — ИА Регнум. Власти Японии в случае выхода из российского нефтегазового проекта «Сахалин-2» будут вынуждены дополнительно импортировать сжиженный природный газ (СПГ) на сумму $15 млрд. Об этом 22 марта сообщает газета Nikkei со ссылкой на профессора японского Университета Мэйсэй Масахико Хосокаву.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

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По его словам, полная замена российского газа спотовыми закупками добавит около 1,8 трлн йен ($15 млрд) к стоимости импорта Японии. Траты на закупку СПГ увеличатся примерно на треть.

«В условиях глобальной конкуренции за СПГ у проекта «Сахалин-2» практически нет альтернативы, кроме спотового СПГ», — подчеркнул профессор.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Вадим Понкратов отметил, что если Япония в одностороннем порядке откажется от исполнения контрактов с Россией на поставку сжиженного природного газа, это приведет к штрафным санкциям, а освободившиеся объемы СПГ с удовольствием приобретет Китай.

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