Токио, 22 марта, 2022, 08:13 — ИА Регнум. Стоимость импортируемого Японией сжиженного природного газа (СПГ) вырастет на 35% в случае полного отказа от поставок российского сырья, пишет японское издание «Никкэй».

Tnk3a Терминал СПГ

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СМИ рассмотрело ситуацию, при которой Япония полностью откажется от закупок российского сжиженного природного газа в рамках проекта «Сахалин-2», в котором японские компании Mitsui и Mitsubishi совокупно владеют 22,5% акций. Согласно расчётам, в этом случае стоимость импортируемого Японией СПГ вырастет на 35%.

Как сообщало ИА REGNUM, антироссийские санкции подогревают рост цен на топливо в Великобритании, пишут британские СМИ.