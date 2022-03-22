Сухум, 22 марта, 2022, 08:00 — ИА Регнум. В Абхазии в течение суток 21 марта в ходе 213 исследований выявили 69 случаев заражения коронавирусом. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего, по официальным данным, в медучреждениях республики разместили 62 пациента с подтверждённым диагнозом COVID-19. В тяжёлом состоянии из них — 15 человек.

С начала пандемии в Абхазии выявили 53 191 носителя SARS-CoV-2. Из них 49 008 человек признали выздоровевшими, из которых за последние сутки — 97. За всё время 672 пациента с диагнозом COVID-19 скончались, в течение последних суток зафиксировали три таких случая.

Днём ранее в Абхазии исследования коронавирус не проводили. 19 марта в республике сообщили о выявлении за сутки 35 носителей SARS-CoV-2 в результате 99 исследований. За это время зарегистрировали две смерти пациентов с COVID-19. Врачи признали выздоровевшими 177 человек.