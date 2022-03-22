Веллингтон, 22 марта, 2022, 07:51 — ИА Регнум. В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили 20 907 зараженных коронавирусом SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба новозеландского министерства здравоохранения.

Новая Зеландия

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Отмечается, что 4291 случай зафиксировали в городе Окленде, где располагается крупнейший очаг распространения инфекции в стране. Еще один крупный очаг находится в Кэнтербери, где за сутки выявили 3488 зараженных. Остальные случаи заболевания фиксируются в других регионах Новой Зеландии. Еще 34 заболевших COVID-19 прибыли на новозеландскую территорию из-за границы.

В настоящее время в больницах Новой Зеландии лечатся 1016 пациентов с коронавирусной инфекцией. Из них 25 помещены в палаты интенсивной терапии. Кроме того, министерство сообщает о смерти 15 пациентов с COVID-19. Всего с начала пандемии в Новой Зеландии умерли 199 человек от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

Уточняется, что с начала пандемии в Новой Зеландии выявили 517 495 носителей SARS-CoV-2.