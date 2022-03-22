Пекин, 22 марта, 2022, 05:09 — ИА Регнум. Антироссийские санкции ударили по мировой финансово-экономической системе, отчётливо обнажив её недостатки. Такое заявление сделало 21 марта китайское издание «Хуаньцю шибао».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции США

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Отмечается, что новые санкционные меры направлены на ограничение возможностей России по импорту ключевых продуктов, доступу к рынкам капитала, а также экспорту энергоносителей. Однако с общемировой точки зрения, санкции против России усилили напряжённость в мировых логистических цепочках поставок, что, в свою очередь, вызывает рост цен на сырьё и энергоносители и ускоряет глобальную инфляцию.

Кроме того, санкции создают риски и неопределённость для финансовых учреждений в странах, подверженных сильному влиянию России. В них может возникнуть риск дефолта по суверенным долгам.

Заморозка валютных резервов России грозит репутационными потерями для международной финансово-валютной системы и порядка. Санкции обнажили серьёзную зависимость мировой экономики от доллара и финансовой системы США, что может побудить ряд стран к попыткам диверсифицировать валютные резервы, расчетные валюты и платежные системы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по мнению представителя бизнес-сообщества Сахалина, от антироссийских санкций пострадает сам Запад.