Вашингтон, 22 марта, 2022, 03:37 — ИА Регнум. Кибератаками может ответить Россия на предпринятые против неё санкции Запада. Такое предположение сделал президент США Джозеф Байден 21 марта в ходе выступления на совещании с представителями национального бизнеса.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Джо Байден. Санкции

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По словам Байдена, президент России Владимир Путин знает, что последствия его решения о проведении спецоперации будут суровыми, в связи с тем, что НАТО выступает единым фронтом. Поэтому, считает американский лидер, ответные угрозы со стороны России в адрес Запада вполне реальны.

По мнению президента США, кибератака — один из инструментов, которые с большой долей вероятности будет использовать Путин. Глава Белого дома пояснил свои предположения тем, что у России огромный потенциал в киберпространстве.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Белый дом предупредил крупные американские компании, обслуживающие критически важную инфраструктуру, о необходимости усилить киберзащиту из-за продолжающихся «цифровых угроз» со стороны России.