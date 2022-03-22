Москва, 22 марта, 2022, 03:22 — ИА Регнум. В условиях антироссийских санкций Россия продолжит активное развитие Северного морского пути. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о субсидировании из федерального бюджета льготных тарифов на перевозку грузов по СМП, сообщается на сайте правительства РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Северный морской путь

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«В условиях внешних антироссийских санкций крайне важно не прекращать активное развитие Северного морского пути. Это безопасные и надёжные маршруты, которые проходят в пределах территориальных вод и исключительной экономической зоны нашей страны», — отметил Мишустин.

Льготные тарифы будут установлены на перевозку между портами Санкт-Петербург и Мурманск и регионами Дальнего Востока. Ежегодный размер субсидии из федерального бюджета составит 560 млн рублей.

По поручению президента РФ Владимира Путина грузопоток по Северному морскому пути к 2024 году должен быть увеличен до 80 млн тонн.

Как сообщало ИА REGNUM, новые субсидии станут доступны судоходным компаниям, организующим рейсы по Северному морскому пути. Об этом 21 марта заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства РФ.