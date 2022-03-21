Рим, 22 марта, 2022, 01:34 — ИА Регнум. Рост цен на энергоносители, а также санкции ЕС против России и контрсанкции приведут к снижению ВВП страны в марте 2022 года на 1,7% в сравнении с февралем, с такой оценкой выступили 21 марта в национальной бизнес-ассоциации Confcommercio.

Евро

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Предполагается, что уровень инфляции достигнет рекордного за десятилетия показателя в 6,1%, а годовые расходы каждой итальянской семьи (на приобретение прежних товаров и услуг) вырастут в среднем на 1826 евро.

За последние 12 месяцев стоимость газа для потребителей Италии выросла вдвое, стоимость электричества — втрое, цена на бензин — в полтора раза, до 2,40 евро за литр. Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности. Фиксируется рост цен на 10−20 и более процентов на все основные продукты питания.