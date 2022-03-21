Рим, 22 марта, 2022, 01:13 — ИА Регнум. Папа римский Франциск в Вербное воскресенье (10 апреля) будет служить мессу на площади Святого Петра, сообщили в Ватикане 21 марта.

Площадь Святого Петра

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Богослужение Крестного пути в Страстную пятницу (15 апреля) пройдет в Колизее.

В 2020 и 2021 годах службы не проводились в этих (традиционных для них) местах из-за антикоронавирусных ограничений.