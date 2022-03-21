Вашингтон, 21 марта, 2022, 23:53 — ИА Регнум. Американский регулятор проведет 6 апреля собрание независимых консультантов, чтобы обсудить использование вторых бустерных доз вакцины от COVID-19, сообщает 21 марта Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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Управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) США пока не планирует проводить голосование или обсуждать конкретную фирму, которая подала заявку на распространение дополнительных бустеров.

Ранее компания Moderna попросила срочно выдать разрешение на повторную ревакцинацию совершеннолетнего населения страны от коронавируса.

Запрос о срочном разрешении повторной ревакцинации усиливает научные споры о том, как долго одна из самых популярных вакцин в США может защищать от коронавируса.

Представители здравоохранения обеспокоены, что защита от бустерной вакцины ослабевает в столь короткие сроки, ведь регулятор только осенью одобрил ревакцинацию препаратами Moderna и Pfizer. Ожидается, что на просьбу Pfizer регулятор отреагирует быстрее, чем на более масштабное заявление Moderna.