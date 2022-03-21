Тирана, 21 марта, 2022, 23:18 — ИА Регнум. В Албании за сутки в результате обследования 647 человек выявили 22 новых случая заражения коронавирусом. В стране скончался один пациент с COVID-19, выздоровели ещё 35. Об этом сообщило вечером 21 марта министерство здравоохранения и социальной защиты страны.

Peter Chovanec Пальмы на набережной во Влёре, Албания

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По последним данным, всего с начала пандемии в Албании выявили 273 110 случаев заражения коронавирусом, 269 019 человек излечились, скончались 3488 пациентов с COVID-19. На стационарном лечении находится 32 пациента.

Сейчас число активных случаев заражения в стране составляет 603, оно в Албании, как и в соседних странах, продолжает снижаться уже месяц, при этом около трети — 274 — выявленных активных заражений приходится на Тирану.