София, 21 марта, 2022, 20:15 — ИА Регнум. В период с 20 по 21 марта нынешнего года в Болгарии зарегистрировано 472 новых случаев SARS-CoV-2. Об этом 21 марта сообщает БТВ.

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Согласно официальной информации, наибольшее число заболевших граждан отмечено на юго-востоке страны, а также в Софии и Варне. При этом 21 марта в Болгарии были отменены все карантинные ограничения.

От осложнений, вызванных коронавирусом, за минувшие сутки в Болгарии умерло 10 человек. По состоянию на 21 марта, общее число жителей Болгарии, заболевших COVID-19, составило 1,12 млн. Из них скончалось 36 282 пациентов.