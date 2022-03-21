Вашингтон, 21 марта, 2022, 19:59 — ИА Регнум. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings резко повысило свои прогнозы по ценам на нефть и газ в Европе в 2022—2023 годах. Об этом говорится в опубликованном 21 марта обзоре агентства.

Voria.gr Fitch Retings

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В частности, прогноз по средней цене на североморскую нефтяную смесь марки Brent на 2022 год повышен с $70 до $100 за баррель, на 2023 год — с $60 до $80 за баррель.

Прогноз по цене на американскую нефть марки WTI (West Texas Intermediate) на 2022 год повышен с $67 до $95 за баррель, на 2023 год — с $57 до $76 за баррель.

Оценка средней цены на газ в Европе на 2022 год повышена с $8 до $20 за тысячу кубических футов, в 2023 год — с $5 до $10 за тысячу кубических футов.

Напомним, ранее Fitch понизило свой прогноз по росту мирового ВВП на 2022 год с прежних 4,2% до 3,5%, на 2023 год — с 3% до 2,8%.