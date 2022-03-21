Улан-Батор, 21 марта, 2022, 19:37 — ИА Регнум. В Монголии уменьшается количество новых случаев заражения коронавирусом. За 20 марта в Монголии выявили 35 новых случаев COVID, что является самым низким показателем за год.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Монголия

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В Улан-Баторе зафиксированы 18 случаев COVID, 17 случаев — в регионах страны. За сутки никто из заболевших коронавирусом не умирал.

Пока по всей Монголии стремительно сокращается количество новых случаев COVID, в стране распространяются ОРВИ. По данным столичного управления здравоохранения, только за минувшие сутки с данным диагнозом были госпитализированы 199 детей.

Справка: 66,8% населения Монголии получили две дозы вакцины, а 31,7% — три дозу.