Лондон, 21 марта, 2022, 18:57 — ИА Регнум. Предприятие Gazprom Marketing & Trading Retail — британский трейдер Газпрома, может временно быть национализирован властями королевства, сообщает 21 марта Bloomberg.

Цитата из кф «Белое солнце пустыни». реж. Владимир Мотыль. 1969. СССР «А что это люди твои, никак запалить что хотят?»

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Британское правительство, как отмечается, рассматривает возможность взять компанию в управление. В отношении неё могут ввести специальный административный режим.

Отмечается также, что у Gazprom Marketing & Trading Retail сократилось на фоне введения антироссийских санкций число партнёров, но с ней продолжают работу TotalEnergies SE и Engie SA (Франция), OMV AG (Австрия).