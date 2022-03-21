Санкт-Петербург, 21 марта, 2022, 18:34 — ИА Регнум. В Петербурге наблюдается хорошая динамика снижения госпитализаций пациентов с ковидом. За две недели этот показатель сократился на 47%. Об этом 21 марта в эфире «Радио России» заявил губернатор Петербурга Александр Беглов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Беглов

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«Ситуация с коронавирусом в Петербурге меняется к лучшему. За две последних недели госпитализация снизилась на 47%. Число активных больных — на 42%», — заявил Беглов.

Губернатор отметил, что улучшение эпидобстановки не является поводом для отказа от использования средств индивидуальной защиты и нарушения социальной дистанции.

Александр Беглов напомнил, что улучшение эпидобстановки на прошлой неделе позволило продлить работу баров, ресторанов и развлекательных заведений в ночное время.