Reuters: яхта Абрамовича была замечена в водах Турции
Стамбул, Турция, 21 марта, 2022, 17:49 — ИА Регнум. Яхта, предположительно принадлежащая попавшему под санкции российскому олигарху Роману Абрамовичу, 21 марта курсировала в нескольких милях от юго-западного побережья Турции, сообщает Reuters.
Mehmet Bilgen
Вид побережья Антальи, Турция
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В последние дни яхта находилась в водах Европейского союза, показали данные слежения за судном.
Ранее СМИ сообщали, что самолет, предположительно принадлежащий Абрамовичу, прибыл в Израиль, а спустя некоторое время вылетел в Стамбул.